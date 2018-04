Inps di Agrigento: Piero Caico eletto vice presidente del comitato provinciale, soddisfazione della CNA

Lavoro, impegno e serietà: Piero Caico è stato eletto vice presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Agrigento. La seduta, per la composizione dell’organigramma, è stata celebrata ieri nella sede centrale dell’Istituto, in via Picone. Caico, che è presidente della CNA di Licata con incarichi anche a livello provinciale e regionale, aveva precedentemente ricoperto il ruolo di componente dello stesso organismo.

“Non posso che esprimere gratitudine e soddisfazione per la funzione che mi è stata assegnata – spiega Caico – si tratta di una nuova esperienza che mi riempie di gioia, ma ovviamente mi carica di ulteriore responsabilità. Un sentito ringraziamento va certamente alla mia Confederazione per la rinnovata fiducia accordatami e per la costante e positiva spinta esercitata nell’espletamento dell’attività sindacale. Assieme al neo presidente Giovanni Manganella e in stretta sintonia e collaborazione con l’intero nuovo assetto, composto da profili qualificati e d’esperienza – sottolinea Caico – ci metteremo, ancora una volta, al totale servizio delle aziende, dei lavoratori e dei pensionati e naturalmente dello stesso Istituto di Previdenza”. E la CNA Agrigento, con in testa i vertici, esprime soddisfazione per l’elezione di Caico. “La sua tenacia, la sua passione e il suo inesauribile spirito costruttivo – affermano Piero Giglione e Mimmo Randisi – rappresentano un importante patrimonio che va messo a disposizione anche degli enti esterni e a beneficio del territorio. Siamo sicuri la vicepresidenza del Comitato avrà un titolare all’altezza della situazione. Per la nostra Organizzazione è motivo di orgoglio, un riconoscimento all’attività svolta, con profitto e competenza, al servizio del tessuto produttivo”.