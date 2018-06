Ivan Frisicaro rieletto presidente dell’Associazione Culturale Zampognari Licatesi “V.Calamita”

L’assemblea dei soci ha riconfermato la carica di presidente ad Ivan Frisicaro (presidente fondatore in scadenza di mandato) il quale ha ottenuto la piena fiducia di tutti gli aventi diritto al voto.

Sono stati eletti inoltre gli altri quattro componenti del consiglio direttivo : Angelo Graffeo, Valeria De Marco, Giuseppe Sica e Giuseppe Galanti.

Il presidente eletto ha riconfermato Graffeo come suo vice , mentre Sica sarà il segretario.

L’associazione impegnata da sempre in un progetto mirato alla Rinascita delle Antiche Tradizioni, promuove diverse attività come la custodia della tradizione natalizia con le zampogne, la musica folk, il teatro e la rivalutazione della musica inerente la settimana Santa e vanta attualmente della presenza di venticinque giovani iscritti.

“Ringraziando tutti i membri per la massima fiducia datami -dice il presidente- sono pronto a ricominciare con ulteriore grinta per affermare sempre la nostra associazione ed offrire seriamente un contributo culturale alla nostra città, in perfetta sinergia con la neo amministrazione guidata dal sindaco Galanti “