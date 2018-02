La Fortitudo sfida la capolista, coach Ciani: “Contro Casale partite di rispetto e correttezza”

La Fortitudo Agrigento, torna a giocare al PalaMoncada. Turno infrasettimanale per i biancazzurri. Archiviata la vittoria contro Tortona, i biancazzurri affrontano Casale Monferrato. La squadra di coach Ramondino è la prima della classe, del campionato di serie A2, girone Ovest. La partita si giocherà domani, mercoledì 7 febbraio al PalaMoncada, palla a 2 alle 20 e 30.



Hanno presentato la 20esima giornata del campionato di A2, il coach Franco Ciani e Giacomo Zilli.

“Avevamo bisogno di una vittoria, tutto questo ci ha restituito il sorriso – ha detto Franco Ciani presentando l’incontro –: Contro Casale? E’ una sfida tra due Società e due allenatori che si stimano molto. Tra di noi c’è stato sempre grande rispetto e correttezza. In passato arrivavamo a queste sfide con una classifica diversa, ma nonostante questo non è mai mancato l’equilibrio. Oggi, loro vengono come prima della classe, mantenendo continuità di rendimento e risultati. Casale, ha fatto della programmazione una dei loro punti di forza”,

Presente in sala stampa anche Giacomo Zilli: “Dobbiamo continuare ad avere ritmo ed intensità. Domenica la nostra difesa è stata solida, dobbiamo ripartire da lì. Casale è una squadra fortissima, stiamo preparando bene la partita, mettendo molta attenzione in difesa. Spero che sempre più tifosi possano sostenerci al PalaMoncada, speriamo di regalare loro sempre vittorie” ha concluso il neo acquisto.