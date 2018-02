“La mafia dopo le stragi”, giovedì Attilio Bolzoni ad Agrigento

Giovedì 15 Febbraio 2018, il giornalista e scrittore Attilio Bolzoni sarà ad Agrigento per presentare il suo progetto, in collaborazione con la MELAMPO EDITORE, di 6 pubblicazioni sul tema “La mafia dopo le stragi, cosa è oggi e come è cambiata”

Bolzoni ha accolto l’invito di Alessandro Accurso Tagano titolare della libreria “Il Mercante di Libri di Agrigento” nonché Coordinatore Regione Sicilia S.I.L. (Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai).

La mattina incontrerà gli alunni del Liceo Classico Empedocle, nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 16, incontrerà i lettori e i giornalisti agrigentini nei locali della libreria Il Mercante di Libri in via Atenea 76 ad Agrigento.