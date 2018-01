La Pro Sport Ravanusa in gara in Spagna

Ci saranno anche tre atleti della Pro Sport Ravanusa domenica prossima alla mezza maratona internazionale di Siviglia, si tratta di Liliana Scibetta, Vito D’Angelo e Giancarlo La Greca, la gara di Siviglia che conta 9000 atleti al via, per gli atleti del sodalizio ravanusano, sarà una test ed una tappa di avvicinamento in vista della maratona di Rotterdam dove gli atleti prenderanno parte nel mese di Aprile.

Non solo Siviglia, al tre atleti della Pro Sport Ravanusa, sempre domenica saranno in gara a Ragusa dove andrà in scena la Maratona di Ragusa, Giuseppina Samperisi, Alfonso Sciarratta e Salvatore Toledo saranno ai nastri di partenza nella distanza di mezza maratona.

Intanto si è delineato il calendario del grand prix delle tre province che aprirà i battenti proprio da Ravanusa il prossimo 18 Febbraio con la prima tappa delle 21 previste.