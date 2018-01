La sezione Esabac dell’IISS “M.Foderà” presenta il suo Magazine Web

Interessante iniziativa all’IISS “M.Foderà“ di Agrigento, presieduto dal Dirigente scolastico Dott.ssa Patrizia Pilato, che, nell’ambito delle attività scolastiche relative all’anno in corso, propone una gradevole versione di Web Journal, magazine plurilingua, realizzato dagli studenti del corso Esabac sotto la direzione della Prof.ssa Ginetta Gambino e con testi in lingua francese curati dal Prof. Calogero Montana Lampo.

Un lavoro professionale e certosino che nasce dalla voglia di comunicare degli studenti e dalla loro necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio pensiero agli altri ma, soprattutto, un percorso che ha contribuito a fornire agli allievi una chiave di comprensione del mondo contemporaneo preparandoli ad esercitare la loro responsabilità di cittadini europei. Il giornale parte dalla storia dell’Istituto Foderà per proseguire con l’esperienza del Progetto Erasmus maturata da due studentesse della scuola e con la descrizione di una lezione alternativa svolta alla Valle dei Templi

. Vengono quindi trattati argomenti di grande attualità relativi all’economia, alla sostenibilità, alla mondializzazione e all’industria nonché temi inerenti al film “Shakespeare in love” e problematiche giovanili riferite alla rete e alla moda. L’iniziativa rientra nelle finalità del corso Esabac, un fiore all’occhiello della scuola, che prevede un insegnamento di dimensione europea atto ad aprire nuove prospettive professionali nel mondo del lavoro.

La sezione Esabac offre, infatti, agli studenti un percorso linguistico economico di eccellenza a condizione di avere iniziato lo studio del francese in prima superiore. Il corso scaturisce da un progetto educativo comune tra Italia e Francia nato da un accordo di collaborazione fra il Ministero dell’Istruzione (MIUR) e il Ministero francese dell’Educazione Nazionale, un progetto che unisce l’Esame di Stato italiano e il Baccalaureat francese. Alla fine del triennio gli alunni della sezione Esabac conseguono, infatti, simultaneamente i due diplomi, quello italiano e quello francese, con un solo esame.

Il corso biculturale e bilingue, riconosciuto sia in Italia che in Francia, consente tra l’altro l’accesso a percorsi di studio universitari italo-francesi di qualità ed equivale al conseguimento di una attestazione linguistica in francese. Alla realizzazione del Magazine hanno collaborato i seguenti alunni dell’IISS “M.Foderà”: Caterina Barberi, Luciana Carusotto, Melany Chiodo, Roberta Costanza, Gloria Fasone, Angela Gallo, Myriam Gaziano, Marianna Giglia, Christel Messina, Sofia Montana, Alessia Pitrotto, Alfonso Presti, Gaspare Renna, Emanuela Sanzo, Claudia Sciangula, Simona Sinagra e Adriana Vizzini. Il giornale può essere visionato al seguente indirizzo web : https://madmagz.com/magazine/1144754#/