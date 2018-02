La Uil Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria di Agrigento celebra il congresso provinciale di categoria.

A darne notizia è il coordinatore provinciale Uilpa Polizia Penitenziaria Calogero Speziale che, in una nota, comunica lo svolgimento dei lavori per domani giovedì 8 febbraio a partire dalle 17:00 presso la sede della Uil di Agrigento, in via Piersanti Mattarella 115, dinanzi la Stazione Bassa.

I lavori, che vedranno la partecipazione, tra gli altri, di Linda Bellia e Gero Acquisto, rispettivamente segretaria generale della Uil Pubblica Amministrazione e segretario generale della Uil di Agrigento, saranno incentrati sulle politiche sindacali di categoria e i rinnovi contrattuali del comparto sicurezza.

Il congresso eleggerà il segretario provinciale , gli organi statutari di categoria e i delegati al congresso regionale della Uil Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria.