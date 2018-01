Lampedusa, giovane migrante ospite dell’hotspot si toglie la vita

Un migrante di giovane età, ospite dell’hotspot di Lampedusa, si è tolto la vita nella struttura di contrada Imbriacola.

“Gli hotspot rischiano di diventare luoghi di attesa infinita mentre i migranti dovrebbero rimanere in questi centri il tempo minimo per l’identificazione. Il giovane migrante trovato suicida oggi era accolto nell’hotspot di Lampedusa dal 30 ottobre” è stato il commento del Garante nazionale delle persone detenute e private della libertà, Mauro Palma, che assicura: “L’esame della situazione degli hotspot in Italia e in particolare in Sicilia sarà la priorità dell’ufficio del Garante in questo inizio d’anno”. “Il suicidio del giovane tunisino – aggiunge Palma – pone seri interrogativi e richiama al senso di responsabilità che dobbiamo avere tutti. Il ragazzo, oltre ad essere nell’hotspot di Lampedusa da più di due mesi, attendeva da dicembre il trasferimento ad Agrigento”.

I migranti attualmente ospitati nel centro sono quasi tutti tunisini.