Lampedusa, ruba un profumo: denunciato tunisino

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione di Lampedusa hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, per furto con strappo, un tunisino ospite presso il locale Hot Spot. In particolare, si è accertato che il giovane tunisino ieri sera era entrato in una profumeria di via Ruggero Settimo ed aveva chiesto alla proprietaria di farsi mostrare dei profumi.

All’improvviso, mentre la donna descriveva le caratteristiche dei prodotti, il 21 enne magrebino, con uno scatto fulmineo, è riuscito a strappare dalla mano della titolare una confezione di profumo del valore di circa 50 euro ed è subito scappato a piedi lungo le vie limitrofe. In quel frangente, nonostante la delusione del momento, la donna non si è persa d’animo ed ha subito contattato telefonicamente la locale Stazione dei Carabinieri, avvisandoli dell’accaduto. Una pattuglia che era già in circuito ha subito avviato le ricerche del malfattore. E così, lungo il percorso che conduce al locale Hot Spot, i militari dell’Arma hanno individuato un giovane tunisino che camminava frettolosamente e pertanto lo hanno fermato. Nel corso della immediata perquisizione, dalle tasche del suo giubbotto è saltata fuori la confezione di profumo asportata poco prima. Il tunisino, a quel punto, è stato identificato e condotto presso gli uffici della locale Stazione dei Carabinieri, per le successive formalità mentre la refurtiva è stata subito restituita alla titolare della profumeria.