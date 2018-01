L’assessore Pappalardo incontra il ministro maltese del Turismo

Si è svolto questa mattina a Catania un incontro istituzionale tra l’Assessore della Regione Siciliana con delega al Turismo Sandro Pappalardo e il Ministro del governo di Malta, con delega al Turismo, Konrad Mizzi.

L’incontro è avvenuto a margine della conferenza di presentazione della nuova rotta Catania – Vienna che sarà effettuata, dal prossimo 23 marzo, da Air Malta.

“Ringrazio il ministro Mizzi per la sua presenza – ha commentato l’assessore Pappalardo – durante il lancio di una nuova rotta così strategica per il turismo siciliano. Una novità che prelude al lancio di altri nuovi collegamenti da Catania verso diverse mete europee operate dallo stesso vettore. Il potenziamento dei collegamenti tra la Sicilia e le grandi città europee è un punto di interesse per il nostro governo, nell’ottica di incrementare i flussi turistici verso la nostra regione”

“Ho avuto modo di confrontarmi con il ministro maltese – prosegue Pappalardo – sul legame che esiste tra la Sicilia e Malta e sulle tante attività che possono essere lanciate congiuntamente. In particolare abbiamo passato in rassegna dei progetti di partnership che erano stati avviati in campo turistico e sportivo e che intendiamo rivitalizzare. In più abbiamo preso in esame la possibilità di una reale sinergia istituzionale per promuovere – in un’ottica di valorizzazione della bellezza euro-mediterranea – percorsi turistici congiunti che tocchino sia la Sicilia e sia Malta. La storica regata Siracusa – Malta, ad esempio, rappresenta un patrimonio da valorizzare. Abbiamo già messo in programma con il ministro Mizzi un nuovo incontro per iniziare a lavorare, sin da subito, con concretezza sui primi obiettivi strategici delineati”.