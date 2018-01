Lavori sulla S.P. n°34 “Bivio Tamburello – Bivona”: scade il 10 gennaio il termine per partecipare alla gara

Fissato il termine di presentazione dei plichi di partecipazione alla gara di rimozione delle “Frane del corpo stradale della S.P. N°34 Bivio Tamburello – Bivona, al Km. 1+600, 7+600, 11+700 E 11+900”. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 10 gennaio 2018.

L’apertura delle offerte avverrà nella prima seduta pubblica giorno 15/01/2018 alle ore 10:00 nella sala Gare della Provincia Regionale di Agrigento in Via Acrone n.27.

L’importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza e costo del personale, è di € 709.772,37, di cui € 11.153,90 per gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono finanziati con fondi dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, giusto Decreto n. 2477 del 25/10/2017, concernente l’’Accordo di Programma Quadro.

I lavori si svolgeranno nelle area relative ai Comuni di Calamonaci, Lucca Sicula, Palazzo Adriano (PA) e Bivona.

La ditta aggiudicataria avrà 365 giorni di tempo per concludere i lavori a partire dalla data di consegna dei lavori.

La documentazione completa del bando di gara è visionabile nella sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia Regionale di Agrigento nella Piazza Aldo Moro n.1, oppure nella home page del sito della Provincia www.provincia.agrigento.it.