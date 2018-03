Le Associazioni di volontariato eleggeranno l’11 aprile il proprio rappresentante

Fissata per l’11 aprile, nell’Aula Silvia Pellegrino del Libero Consorzio Provinciale di Agrigento, la data per l’elezione del rappresentante delle Associazioni di volontariato, individuato tra le associazioni di Protezione Civile, iscritte al registro regionale e firmatarie di apposito contratto con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

La data è stata decisa durante l’incontro tra il Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Agrigento Girolamo Alberto Di Pisa e le Associazioni del volontariato che si è svolto nell’Aula Giglia del Libero Consorzio.

I presidenti delle associazioni che vogliono partecipare alla nomina dovranno far pervenire la propria candidatura, mediante comunicazione al Commissario straordinario del Libero Consorzio, quindici giorni dalla data di svolgimento dell’elezione. Ogni Organizzazione ha diritto di voto attraverso il proprio rappresentante legale o un suo delegato appartenente all’Organizzazione stessa, munito di delega formale. Il diritto di voto non può essere delegato ad altra Organizzazione.

Come previsto dal regolamento la nomina del rappresentante delle Associazioni di volontariato servirà per la regolare costituzione e il funzionamento del Comitato Provinciale per la Protezione Civile.

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile è presieduto dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Ne fanno parte il Prefetto o suo delegato, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, l’ingegnere capo del Genio Civile, il direttore generale ASP Agrigento, il direttore ARPA S.T. Agrigento, il presidente provinciale della Croce Rossa Italiana, il direttore Settore Ambiente e Prot. Civile Libero Consorzio, il responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio, il comandante della Polizia Provinciale, un rappresentante del 118 e un rappresentante delle Associazioni di Volontariato.