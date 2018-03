Leoni Sicani, domenica la sfida agli Skorpions Varese

Domenica tornano in campo i Leoni Sicani che sfideranno a Sciacca gli Skorpions Varese. I siciliani sono alla disperata ricerca di punti salvezza nella prima giornata di ritorno del girone B, che li vede ancora ultimi in classifica a quota zero.

La squadra dopo la buona prova di Viterbo del 18 febbraio scorso, prova a dare continuità alle prestazioni ma soprattutto a conquistare i primi punti per smuovere una classifica diventata assai complicata. Dall’altra parte ci sarà una Varese agguerrita che punta a tornare alle final four di Lignano dopo un’assenza lunghissima, visto che ad oggi è pur sempre la squadra che ha vinto di più in Italia per l’hockey in carrozzina, con i suoi 5 scudetti in bacheca. Garofalo e compagni avranno una bella gatta da pelare quindi, serve una gara perfetta contro un avversario che fa della tecnica il suo grande punto di forza.

I Leoni Sicani hanno bisogno del sostegno di tutti i propri tifosi per questo importante match di campionato che andrà in scena domenica mattina alle 11:00 presso il pala Roccazzella di c/da Perriera.