Il Libero Consorzio effettuerà lavori su alcune scuole della provincia per oltre un milione e seicentomila euro

Il Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale del Liberio Consorzio Comunale di Agrigento ha programmato alcuni interventi di manutenzione straordinaria che riguardano quattro Istituti superiori della nostra provincia per un importo superiore al milione seicentomila euro mediante gare d’appalto.

Lo scorso 3 gennaio è scaduto il termine per partecipare alla gara per realizzare i lavori di manutenzione straordinaria all’ I.T.C. “Federico II” di Naro per un importo complessivo dell’appalto di € 304.507,16. L’apertura delle offerte avverrà nella prima seduta pubblica nella Sala Gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio ad Agrigento in Via Acrone n. 27, alle 09:00 del giorno 09/01/2018.

Il 22 gennaio scade, invece, il termine per partecipare alla gara d’appalto con proceduta aperta dei lavori di manutenzione straordinaria del Liceo Scientifico e Scienze umane “Politi” di Agrigento per un importo complessivo dell’appalto di € 248.915,11.

Il 31 gennaio scade il bando di gara per l’appalto mediante proceduta aperta dei lavori di manutenzione straordinaria dell’IISS “A. Miraglia ” di Sciacca per un importo complessivo dell’appalto di € 681.472,62.

Il 14 febbraio scadrà il termine per partecipare al bando di gara d’appalto mediante proceduta aperta dei lavori di manutenzione straordinaria del Liceo Classico Linares di Licata per un importo complessivo dell’appalto di € 676.926,13.

Per visionare tutti i documenti relativi ai bandi in scadenza che riguardano il Liceo scientifico e Scienze umane “Politi” di Agrigento, l’IISS “A. Miraglia ” di Sciacca e il Liceo Classico Linares di Licata, bisogna consultare la Home page del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.agrigento.it nella sezione Gare e Appalti oppure rivolgersi alle sedi Urp del Libero Consorzio Comunale di Agrigento all’Ufficio Gare di Via Acrone ad Agrigento.