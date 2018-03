Licata: Denuncia della Lega Salvini Premier sullo stato dei rifiuti

“Riceviamo da amici e simpatizzanti della Lega Salvini Premier di Licata le foto di quanto sta avvenendo in questo momento in via Riesi, specchio di una situazione assurda che si protrae da tempo di una cattiva gestione dei rifiuti in città che sfocia poi in questi ingiustificabili gesti di esasperazione da parte di alcuni cittadini che non hanno senso civico e che al danno aggiungono la beffa. Oltre ai problemi dei cumuli di immondizia, si aggiungono oggi i roghi ed i connessi problemi di diossina che rendono l’aria praticamente irrespirabile. Sollecitiamo il Commissario Brandara a prendere i dovuti provvedimenti per risolvere un problema divenuto ormai insostenibile per i cittadini licatesi.

Colgo l’occasione per ringraziare gli oltre 1000 licatesi, il 7,60 % che hanno riposto la loro fiducia nella Lega Salvini Premier. Il nostro grazie si esterna così con la presenza politica per attenzionare i problemi del territorio e con l’impegno che questa fiducia sarà ripagata con costanza e che si radicherà ancor di più in occasione delle prossime elezioni amministrative ”.

Lo dichiara Anna Sciangula, Portavoce regionale della Lega Salvini Premier per la Sicilia occidentale.