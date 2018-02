“Licata la mia citta”, l’ex sindaco Angelo Biondi presenta il suo libro

ex sindaco Angelo Biondi si racconta e racconta la sua città in un libro che sarà presentato il prossimo venerdì 16 febbraio 2018 alle ore 18 presso lo Yacht Club Maria di Cala del Sole all’interno del porto turistico. “Licata la mia città” è il titolo del volume di ben 264 pagine che come spiega lo stesso autore in copertina è “il racconto di un impegno politico e di fatti sui quale è bene conservare memoria, ma anche un pezzo di storia politica licatese dal 1994 al 2017”.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Il Dilemma”. L’autore converserà con il professor Francesco Pira sociologo e giornalista, docente di comunicazione dell’Università di Messina. Interverrà l’onorevole Carmelo Pullara, Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e componente della Commissione Cultura.

Angelo Biondi è nato a licata nel 1957. Laureato in Scienze Politiche è stato sindaco di Licata al 2003 al 2008. Eletto nel 1998 alla Provincia Regionale di Agrigent, ha ricoperto fino al giugno 2003 la carica di Vice Presidente del Consiglio Provinciale. E’ stato anche assessore provinciale dal 2010 al 2013.

“La politica è passione, impegno sociale e dovere civico – sottolinea l’ex sindaco Biondi – Licata la mia citta non è soltanto il racconto dell’impegno politico di chi scrive, ma anche la storia, l’analisi e il commento degli ultimi 20 anni della vita politica ed amministrativa della nostra città. E’ il racconto di campagne elettorali, dei protagonisti, dei candidati e degli eletti, dei sindaci e delle loro amministrazioni e del loro operato. Vengono citati fatti, episodi e circostanze che , volente o nolente, hanno contribuito, esasperando la dialettica politica e avvelenando il clima sociale della città, a trascinare Licata sull’orlo del baratro attuale”.

Un volume in cui Angelo Biondi racconta la sua verità ed un pezzo di storia politica. Un evento atteso per presentare un libro per cui c’è già attesa in città.