Licata, scontro auto-moto: muore centauro gelese

Incidente mortale in contrada Cartelippe, sulla Strada Statale 115 in territorio di Licata. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, una moto Yamaha guidata da Rocco Saponetto 36 anni di Gela si è scontrata con una Ford Fiesta guidata da un 74enne. Nello scontro, il centauro ha perso una delle gambe, ritrovata a diversi metri di distanza dal luogo dell’impatto ed i soccorsi si sono rivelati vani. Il giovane è deceduto durante il trasferimento dal San Giacomo d’Altopasso a Caltanissetta.

Ferito lievemente e sotto shock anche l’anziano conducente dell’autovettura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento che tenteranno di far luce sulla dinamica del terribile impatto.