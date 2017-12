Licata, sottoscritti contratti di stabilizzazione per quattro precari

Alla presenza del Commissario Straordinario al Comune di Licata, Maria Grazia Brandara e del Segretario Generale dell’Ente, Giovanna Italiano, sono stati sottoscritti i contratti di stabilizzazione, a tempo indeterminato, ma con la formula del part time a 18 ore, per i quattro “operatori servizi vari – categoria A”, in forza al Comune, vincitori di un’apposita selezione.

A sottoscrivere i contratti,m che avranno decorrenza da domani, 29 dicembre 2017, d il dottor Pietro Carmina, Dirigente del Dipartimento Affari Generali, in rappresentanza del Comune, ed i quattro vincitori della selezione Giuseppe Stefano Alotto, Giuseppa Di Paola, Maria Di Paola e Giovanna Nogara.

<<Dopo l’espressione di felicità manifestata nei giorni scorsi – sono le parole del Commissario Straordinario, Maria Grazia Brandara – oggi lo sono ancora di più, perché abbiamo materialmente sottoscritto i contratti, entro i termini stabiliti. Gioia, che ritengo ancora più grande, se considero il fatto che ad avviare questa procedura di stabilizzazione sono stata io stessa già nel 2014, in occasione della mia precedente esperienza commissariale a Licata. Per cui, in questo giorno di festa, non solo per i lavoratori interessati e per i propri familiari, ma anche per l’Ente, permettetemi di porgere loro gli auguri più sinceri dell’amministrazione comunale e della sottoscritta, veramente fiera del raggiungimento di questo prezioso risultato, in un momento in cui, non solo a livello locale, ma nazionale, il problema occupazionale continua a gravare sulla nostra società. Auguri ai lavoratori sottoscrittori del contratto. >>.