Liceo “Leonardo”, cinque docenti vanno in pensione

Il Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento ha salutato cinque docenti che andranno in pensione nel prossimo mese di settembre. Si tratta delle professoresse Dina Amico, Antonella Cattano, Gerlanda Tornabene e dei professori Vincenzo Spirio e Gerlando Di Giacomo che in questi anni hanno dato con dedizione e professionalità grande contributo alla educazione scolastica nell’Istituto.

Di fronte ad una sala gremita di colleghi in servizio o già in pensione, accorsi per l’evento, assieme ai familiari, il Dirigente Scolastico Enza Ierna ha salutato con commozione il lavoro, la persona, la professionalità e l’impegno profuso in tutta la vita scolastica dai colleghi che hanno trasposto a centinaia di studenti il sapere, l’educazione ed il comportamento che nella vita un cittadino italiano deve mantenere.