Lions Club Agrigento Chiaramonte, domani la donazione di generi alimentari agli ospiti dei Frati Francescani di Favara

Domani pomeriggio, sabato 13 gennaio 2018 alle 18, i soci del Lions Club Agrigento Chiaramonte, si recheranno presso il Convento dei Frati Minori Francescani di Favara per domare generi alimentari di prima necessità agli ospiti del Convento. Lo ha reso noto il Presidente del Lions Club, dottor Enrico Fiorella.

“Oltre 800 milioni di persone – ha dichiarato il Presidente Fiorella – ogni notte vanno a dormire affamate. Noi Lions nel mese di gennaio, in tutto il mondo abbiamo organizzato per una speciale Settimana mondiale del service dedicata a eliminare la fame nelle nostre comunità. Questo evento internazionale è una grande opportunità per sostenere la nostra nuova struttura di service globale e il nostro obiettivo di servire 200 milioni di persone ogni anno entro il 2021, alleviando la fame nella vostra comunità.

Nel nostro territorio – ha concluso il Presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte – abbiamo scelto i Frati Minori Francescani di Favara per la loro grande capacità di accoglienza e per l’impegno straordinario nel sostenere persone che sono senza una dimora e senza assistenza. Vogliamo essere vicini a chi è nel bisogno. Questo è il nostro modo di servire”.