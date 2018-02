Liotti colpisce ancora, Akragas sconfitta dal Siracusa

Liotti deve avere un conto aperto con l’Akragas. All’andata, una sua rete piuttosto fortunosa dopo due minuti di gioco, spianò la strada al Siracusa nel successo per 0-3. Oggi, una magia su punizione al 61′ ha messo il sigillo sull’1-0 finale.

L’Akragas, che continua ad evidenziare gravi lacune in fase difensiva soprattutto in fase di ripartenza ed impostazione, con il centrocampo rinforzato dai nuovi innesti che non ha trovato negli attaccanti, il riferimento per impensierire il portiere D’Alessandro, ha cercato solo dopo essere passato in svantaggio, in maniera confusa e casuale, di trovare la via della rete senza successo.

E così il “Nicola De Simone” continua a rimanere un tabù per i biancazzurri, sia che giochino in trasferta oppure in casa.

L’Akragas subisce la 16^ sconfitta in campionato con 40 reti subite e solo 15 realizzate. Se si vuol tentare di accorciare il distacco dalla quartultima in classifica (attualmente a 12 punti con buona probabilità di subire altre penalizzazioni) e tentare di accedere ai play out, si dovrà trovare al più presto il nome giusto per completare la rosa.