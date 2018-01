Lorenzo Longo lascia l’Akragas e scrive ai tifosi

L’Akragas Città dei Templi comunica di aver ceduto a titolo definitivo il centrocampista classe ’94 Lorenzo Longo alla Fidelis Andria. A Longo va il ringraziamento della società per la professionalità e per l’impegno dimostrato nei suoi mesi trascorsi con l’Akragas.

E il giocatore ha voluto salutare i tifosi con queste parole: “Sono qui a descrivere gli ultimi attimi di questa avventura e devo ammettere che non è facile. Prima di parlare dell’Akragas voglio ringraziare Agrigento e gli agrigentini. Se dovessi descrivere questa gente direi che ad Agrigento non puoi trovare amici, qui io personalmente ho trovato una famiglia! Ringrazio loro se non è stato poi così difficile vivere a 1000km di distanza dalla mia famiglia per questo anno e mezzo.

Un grazie particolare va a tutti i miei compagni di squadra con i quali ho condiviso emozioni, gioie e anche momenti meno felici. Ringrazio tutto lo staff tecnico il Mister, Leo Pellegrino, Mister Criaco, il prof Albarella i quali hanno contribuito alla mia crescita umana e professionale. Ringrazio lo staff Medico Claudio cantavenera e il dottor Giovanni Taverna per essersi presi cura di me. Ringrazio Totó e Peppe per essere sempre stati disponibili. Ringrazio Silvio Alessi, Marcello Giavarini , Ernesto Russello, Cristian Licata , Davide Sardo e Francesco Filippazzo per avermi permesso di vivere questa avventura. Infine C’è una persona che mi ha insegnato a credere di più in me stesso e senza il quale oggi forse non sarei quello che sono, Mr di Napoli. Grazie a tutti .. Forza Akragas! Lorenzo Longo”.