Lotteria della solidarietà, ecco i biglietti vincenti

Va al possessore del biglietto A 495 il primo premio della LOTTERIA della SOLIDARIETÀ promossa, per il secondo anno, dall’Associazione Onlus Volontari di Strada di Agrigento. Si tratta di un viaggio per due persone, a Taormina, dall’8 al 10 Marzo prossimi, ospiti dell’Hotel Excelsior Palace, messo in palio dall’agenzia Viaggi “Amunì”.

Ieri, nei locali dell’associazione, nel corso di una simpatica e piacevole serata e alla presenza, oltre che di tutti i volontari, anche di decine di persone, si è consumato l’atto conclusivo con l’estrazione dei biglietti. A sovrintendere alle operazioni è stata la presidente Anna Marino, assistita da alcuni bambini, figli di volontari, che hanno estratto i tagliandi dall’urna.

Il secondo premio, uno Smartphone, è stato vinto dal possessore del biglietto serie B 880. È ancora, il percorso Benessere al titolare del tagliando serie B 514, gli occhiali da sole al possessore del biglietto Serie B 981, mentre la cesta di prodotti dolciaria artigianali è andato a biglietto Serie B 584.

“E’ stata un’esperienza esaltante – ha dichiarato la presidente Anna Marino – che ha visto coinvolta, per quasi due mesi, tutta l’Associazione. Rispetto allo scorso anno, purtroppo, abbiamo registrato un calo nella vendita dei bigliestti: ne abbiamo piazzato 1466, circa il 30 per cento in meno rispetto al 2016. Speravamo in qualcosa di più, ma comprendiamo le difficoltà e il momento storico nel quale vivono molte famiglie. Rigraziamo ugualmente gli agrigentini che ci sono stati vicini, cosi come ringraziamo di cuore tutti gli sponsor che ci hanno consentito di potere portare a termine questa iniziativa. Una cosa é certa: la lotteria sarà l’evento di ogni Natale. Siamo felicissimi perché anche quest’anno, pur tra mille difficoltà, abbiamo cercato di dare un senso al Natale per i meno fortunati, per tutte quelle famiglie che vivono il dramma della mancanza del lavoro. La nostra associazione, che opera nel territorio agrigentino da quasi un lustro, aiuta quasi 160 famiglie. Per loro abbiamo promosso anche, a ridosso del Natale, una raccolta straordinaria di alimenti in diversi supermercati che abbiamo già iniziato a distribuire. Il nostro impegno proseguirà, costi quel che costi e a dispetto dei, per fortuna pochi, detrattori, anche nel 2018. Buon anno a tutti”.

ECCO L’ELENCO DEI BIGLIETTI SORTEGGIATI DELLA LOTTERIA DELLA SOLIDARIETÀ