Luigi Traversa è il nuovo presidente provinciale dell’Andi

Luigi Traversa è il nuovo presidente provinciale dell’associazione nazionale dentisti Italiani. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi, in un hotel di Agrigento, durante l’assemblea provinciale dell’associazione nel corso della quale è stato eletto il nuovo consiglio provinciale per il quadriennio 2018/2021. Vice Presidente è stato eletto Nicolò D’Alessandro, segretario sindacale, Luigi Burruano, segretario culturale, Salvatore Casà, tesoriere, Giuseppe Baldo, segretario, Calogero Pitruzzella e consiglieri Antonio Fallea, Daniela Parisi, Sebastiano Arcidiacono, Giovanni Di Caro.

L’A.N.D.I è l’associazione degli odontoiatri più rappresentativa della categoria in provincia ed in Italia, con oltre 24 mila iscritti. La mission è promuovere l’aggiornamento e la crescita professionale degli odontoiatri, a tutela della salute dei cittadini. Inoltre, mediante la propria Fondazione Andi Onlus,è impegnata in diverse iniziative solidali e sociali a difesa dei più deboli. Anche ad Agrigento Andi si è caratterizzata negli anni per la fervente attività culturale e formativa, ospitando relatori di fama nazionale e internazionale, che al contempo sono diventati testimoni delle bellezze e dell’accoglienza Agrigentina. Il prossimo evento culturale, riservato agli odontoiatri è in programma domani ad Agrigento.