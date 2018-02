I “Maestri del Lavoro” incontrano gli studenti del “Nicolò Gallo”

Il Consolato provinciale di Agrigento dei Maestri del Lavoro comunicano che martedì 20 febbraio dalle ore 09,00 alle 11,00, incontreranno inizialmente tre classi di studenti del quinto anno dell’Istituto Superiore “Nicolò Gallo” di Agrigento.

Per l’esperienza acquisita nel tempo, gli insigniti di questa ” Stella al Merito del Lavoro ” si sono proposti come interlocutori con gli studenti nell’ambito degli incontri Scuola Lavoro.

Nel rispetto del protocollo d’intesa “Alternanza Scuola Lavoro” redatto con la Dirigente Scolastica Dott.ssa Girolama Casà e facendo seguito all’accordo nazionale redatto dalla nostra Federazione nazionale con il MIUR, i Maestri del Lavoro Giuseppe Migliore, Ettore Porrovecchio e Domenico Raineri unitamente al Console provinciale Franco Messina approfondiranno vari temi nei vari e successivi incontri con gli studenti. In questa prima fase i Maestri del Lavoro appronteranno i temi inerenti alla sicurezza sul lavoro, orientamento al lavoro o alla scelta universitaria .

Lo Statuto della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia prevede, tra gli scopi da perseguire, quello di ―promuovere ed elevare nella società e negli ambienti di lavoro il valore morale dell’apporto collaborativo dei Maestri del Lavoro favorendo l’inserimento delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandoli nella formazione e nelle scelte professionali.

I giovani a questo punto si apprestano ad affrontare un viaggio già effettuato da chi è più avanti negli anni, tra questi i Maestri del Lavoro che mettono a disposizione la loro esperienza e che si pongono l’obiettivo di agevolarli in tale importante passaggio dalla

scuola al lavoro.

L’auspicio, quindi, è quello di dare ai giovani un aiuto, in questo particolare momento della loro esistenza e se si riuscisse concretamente a dare un solo suggerimento, che possa raggiungere tale finalità, vorrà dire che la fatica dei Maestri non sarà stata vana.

I Maestri del Lavoro non tengono lezioni ma portano solo testimonianze di vita lavorativa.