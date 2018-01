Sospesa per un giorno, la distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata agli utenti di Agrigento. A causa di un’interruzione di energia elettrica dei tecnici del Palacongressi che stanno effettuando dei lavori, per tutta la giornata di lunedì prossimo 22 gennaio, rimarrà chiuso l’ufficio che si occupa della consegna dei kit per il porta a porta.

Il servizio riprenderà regolarmente martedì prossimo 23 gennaio negli stessi orari dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.