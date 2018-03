Mandorlo in FIore: martedì e domenica ingresso gratuito nella Valle

Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi informa che in occasione dell’accensione del Tripode dell’Amicizia, prevista per martedì 6 marzo, e dello spettacolo conclusivo del 73° Mandorlo in Fiore, previsto per domenica 11 marzo, sarà possibile accedere gratuitamente rispettivamente:

martedì 6 marzo dal Tempio di Giunone o dall’ex Scuola Rurale a partire delle ore 17,00;

domenica 11 marzo esclusivamente dal cancello antistante il Tempio di Ercole a partire dalle ore 13,00.

L’ingresso antistante il Tempio di Giunone e quello di Porta V verranno chiusi domenica 11 marzo alle ore 12.00.