Meningite, 24enne trasferito a Barcellona Pozzo di Gotto

È stato trasferito presso l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto il giovane aragonese di 24 anni (e non 27 come riportato nel precedente articolo) colpito da meningite “batterica” e trasportato, in un primo momento, in condizioni critiche all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

La notizia è stata confermata dalla direzione del presidio sanitario e dalla direzione del reparto di epidemiologia.

“Sono casi – spiegano dall’Asp – che statisticamente ricorrono nell’arco dell’anno. Non c’è motivo di allarmarsi considerato che sia per il paziente che per i familiari ed i sanitari che vengono a contatto, è sufficiente un trattamebto antibiotico. Tuttavia – concludono – è sempre possibile e consigliato ricorrere alla vaccinazione preventiva”.