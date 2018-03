Michelle Zambuto selezionata per il Basketball Wien Osterturnier

Soddisfazione per l’agrigentina Michelle Zambuto, giovane sportiva impegnata nel gioco del basket, la quale stamattina è partita per Vienna in quanto selezionata per partecipare al Basketball Wien Osterturnier, Torneo Internazionale giovanile di pallacanestro in 6 diverse fasce d’età (donne e uomini).

La giovanissima cestista, classe 2007, già appartenente alla società UISP Basket Chioggia, è stata concessa in prestito alla Rhodigium basket per partecipare al torneo esordienti di Vienna under 12. Una bella opportunità per la nostra giocatrice in erba, attualmente residente ad Adria, che da circa tre anni si dedica al mondo della pallacanestro con allenamenti, lavoro fisico ed educazione sportiva.