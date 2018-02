Ancora una frana a Monserrato, in via Favignana. Una parte del costone è scivolato a valle, nella zona adiacente la vecchia cava dismessa da alcuni anni. Per questo motivo, sono state fatte sgomberare 7 famiglie (per un totale di 23 persone) residenti al civico n. 5.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i mezzi della protezione civile del Comune di Agrigento. La zona è stata transennata.