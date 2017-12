Montaperto, il cardinale Montenegro in visita al Presepe

Il “Presepe Vivente di Montaperto” ha aperto le porte alla solidarietà. La giornata del 30 dicembre, infatti, è stata dedicata alle famiglie in difficoltà e alle associazioni che si occupano di soggetti meno fortunati che hanno potuto visitare il presepe gratuitamente. Ospiti d’eccezione del “Presepe della solidarietà” il Cardinale e Arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, che ha sottolineato che “arriverà il momento in cui chi è messo in seconda fila passi in prima fila e se il Natale parla di solidarietà, sono loro i protagonisti”. Presenti inoltre il sindaco Calogero Firetto, con prole a seguito, e l’assessore alla solidarietà sociale Gerlando Riolo. Grande soddisfazione dunque per Nino Amato, ideatore del presepe e tutto lo staff, che da ben dieci anni porta avanti la tradizione di aprire le porte del suggestivo borgo ai diversamente abili.

Sarà possibile visitare il “Presepe Vivente di Montaperto” l’1, il 5 gennaio 2018 dalle ore 17,30 in poi e il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, che vedrà il suggestivo presepe, accogliere l’arrivo dei Re Magi.