Montevago: “furto con strappo”, manette ad un commerciante ennese

Forse pensava di farla franca, l’uomo che durante il fine settimana a Montevago ha rubato un pacchetto di sigarette ed alcuni soldi, strappati dalle stesse mani di un tabaccaio. In particolare l’individuo, 53 enne, F.B., originario della provincia di Enna, in una tabaccheria di Montevago, dopo aver comprato un pacchetto di sigarette ed averlo pagato con una banconota da 50 euro, ha poi tentato di strappare dalla mano del tabaccaio sia la banconota appena consegnata, sia il resto, tentando infine una rocambolesca fuga per le vie del centro.

Ne è scaturito un inseguimento con una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Montevago subito allertati telefonicamente.

I militari dell’Arma, sulla base delle descrizioni somatiche fornite, sono riusciti, dopo intense ricerche e vari posti di blocco, a bloccare il malvivente in pieno paese.

L’uomo, un commerciante di metalli, già noto alle forze dell’Ordine, non ha opposto alcuna resistenza. Sono subito scattate le manette ai suoi polsi per il reato di “Furto con strappo”, venendo successivamente ristretto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.