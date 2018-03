Morto Pierluigi Pirandello, ultimo erede della famiglia di Luigi

L’associazione Strada degli Scrittori e il Distretto Turistico Valle dei Templi esprimono cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Pierluigi Pirandello, ultimo erede diretto della famiglia di Luigi Pirandello. Nipote dello scrittore e Premio Nobel, era figlio di uno dei più grandi pittori del Novecento, Fausto Pirandello. Pierluigi era attivo operatore culturale, mecenate, catalizzatore di esperienze artistiche. Nella sua vita, permeata dalla produzione di così grandi personalità artistico-letterarie, desiderò spesso ritornare nei luoghi natii pirandelliani, ad Agrigento in particolare, con cui mantenne un legame. L’anno scorso per i 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello accettò di far parte del Comitato d’onore, presieduto da Andrea Camilleri, autore tra l’altro di una biografia pirandelliana, assieme ad illustri pirandellisti e profondi conoscitori dello scrittore. Tra i promotori di Agrigento 2020, Pierluigi ebbe un ruolo centrale nella storia della famiglia Pirandello