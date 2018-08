Musica, la tromba di Ermanno Aparo suonerà ad Agrigento

Sarà suonato da Domenico Salemi, domenica prossima nel concerto jazz per tromba nell’ambito di “Musica e sapori di Sicilia al tramonto” nel giardino della Kolymbetra ad Agrigento lo strumento creato dall’architetto Ermanno Aparo, docente di Design al Politecnico di Viana do Castelo (Portogallo).

Con Salemi si esibiranno, suonando musiche di Chet Baker, Sergio Munafò, Carmelo Graceffa e Riccardo Lo Bue. Aparo aveva messo insieme 12 aziende e tre istituzioni dell’istruzione sviluppando una rete aziendale per produrre la tromba: in Portogallo non si producevano strumenti musicali a fiato da circa 40 anni, dopo la chiusura di un’attività a Porto. Le serate di musica sono organizzate dal Fai e cominciano alle 19.