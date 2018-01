Natale 2017, i libri più venduti ad Agrigento

Secondo i primi dati sulla vendita di libri durante le festività natalizie, si è verificato un incremento di vendita sui libri per bambini e ragazzie che fa ben presagire per il futuro. La fascia di età che va dai 45 ai 50 anni, invece, acquista meno libri.

Venendo alle vendite, in questo Natale 2017, il libro che ha avuto una vendita maggiore è quello di Alessandro D’Avenia “Ogni storia è una storia d’amore” edito da Mondadori, seguito dalla raccolta “Un anno in giallo” di Sellerio.

Isabel Allende con “Oltre l’inverno”, edito da Feltrinelli, “Origin” di Dan Brown e Ken Follett con “La colonna di fuoco” seguono a ruota

Anche gli autori nostrani hanno venduto abbastanza, Simonetta Agnello Hornby, Michele Guardì e Alberto Bartolomeo hanno detto la loro.

Per la prima volta Andrea Camilleri, con la nuova edizione, edita da Sellerio, della raccolta “Un mese con Montalbano” non è tra i primi posti in classifica.

In definitiva un calo delle vendite c’è stato ma il libro resta il regalo più gradito dell’ultimo minuto.