Natale 2017, Polizia stradale e controllo del territorio: patenti ritirate e punti decurtati

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza stradale in occasione del lungo ponte delle festività natalizie, su disposizione del compartimento polizia stradale “Sicilia occidentale” di Palermo e del questore di Agrigento, le pattuglie della sezione polizia stradale di Agrigento, lungo le principali direttrici di traffico della provincia, hanno proceduto alla contestazione di diverse infrazioni.

In particolare sono state elevate 21 sanzioni per “uso del telefonino alla guida”; 10 per mancanza della revisione, 8 per mancato uso della cintura di sicurezza; 5 per mancata copertura assicurativa. In totale sono state ritirate 5 patenti ed una carta di circolazione, e decurtati 120 punti, 18 i soccorsi effettuati ad automobilisti in difficoltà.

Sono stati controllati 204 conducenti con precursore e/o etilometro e sono state contestate tre infrazioni.