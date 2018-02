Nazionale Macellai Italia: Gianni Giardina veste l’azzurro al mondiale mastri della carne di Belfast

Gianni Giardina, presidente dell’Associazione Macellai Agrigentini di Confcommercio, vestirà l’azzurro della Nazionale Macellai Italia per la competizione mondiale dei mastri della carne in programma il 21 marzo a Belfast, con la 7ª edizione del World Butchers Challenge. Una sfida all’ultima battuta al coltello, tra filetti, hamburger e salsicce.

Per la squadra italiana si tratta di un doppio debutto, sia a livello nazionale che internazionale. La selezione di macellai che si sta preparando per la spedizione in Irlanda, infatti, è stata presentata ieri in anteprima alla Fieragricola di Verona, nell’ambito del salone Eurocarne, dedicato alla filiera corta della carne.

“Dobbiamo sostenere gli azzurri e le carni italiane, la convocazione di Gianni tra l’altro è motivo di soddisfazione per tutta la provincia di Agrigento, che anche in questo campo dimostra di possedere talento e professionalità”. Ad affermarlo, il presidente di Confcommercio della provincia di Agrigento, Francesco Picarella.