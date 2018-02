Neve sulla SP 24 Cammarata-Santo Stefano: Libero Consorzio ricorda obbligo di catene a bordo e raccomanda prudenza agli automobilisti

Prima nevicata in quota nella zona montana, in particolare sulla SP n. 24 Cammarata-Santo Stefano di Quisquina, ove già dalle prime ore di stamani sono all’opera i cantonieri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per consentire il regolare transito degli autoveicoli che numerosi percorrono questa importante via di collegamento. Il tracciato è stato liberato dalla neve nei punti più critici e cosparso di sale per evitare la formazione di ghiaccio, e si prevede che già nella tarda mattinata il percorso non presenterà alcun problema.

Il Settore Infrastrutture Stradali raccomanda comunque la massima prudenza agli automobilisti, ricordando altresì che è in vigore dal 2015 l’ordinanza che rende obbligatoria la presenza di catene a bordo degli autoveicoli, o il montaggio di pneumatici da neve, in transito su tutte le strade interne (dal 15 novembre al 15 aprile), nonché il divieto di transito in caso di ghiaccio o neve per i motocicli. Ricordiamo, inoltre, quali sono le strade provinciali sensibili al rischio neve, individuate dal Piano Neve approvato alla fine dello scorso mese: SP 24-B S.Giovanni Gemini-S.Stefano di Quisquina (SS118), SP 25 Mussomeli-Soria-Tumarrano-confine provincia di Caltanissetta, SP 26-A Cammarata-confine provincia di Palermo, SP 26-C Santo Stefano Quisquina-confine provincia di Palermo, SPC 31 ex consortile Cammarata verso Casteltermini, SPC 39 Soria-Casalicchio, SPC 40 Salina-Menta, più altre strade a rischio medio-basso (comparto centro-nord); SP 34 Bivio Tamburello-Bivona (tratto stradale lato Bivona), SP 36 Bivio SS 115-S. Anna – Bivio Caltabellotta, SP 37 Sciacca -Caltabellotta-San Carlo, SP 69 Sambuca-Adragna (comparto ovest).