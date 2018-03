La Tomasino Metalzinco SrL di Cammarata, titolare dell’appalto per il completamento della palestra distrettuale di Piazzale La Malfa, ha comunicato al Comune di Agrigento che dal 24 marzo prossimo sospenderà i lavori per “mancato pagamento”.

La ditta esecutrice vanta un credito per fatture emesse relative al 1° e 2° SAL per l’importo complessivo di € 881.586,25 oltre a circa € 300.000,00 di lavori eseguiti e non contabilizzati.