Nuovi successi per gli allievi della Evolution Project

La “Evolution Project”, la scuola di ballo della provincia di Agrigento, inizia il 2018 con una serie di successi sportivi.

Sabato 17 febbraio, al PalaCannizzaro di Caltanissetta, nella finale del campionato provinciale Fids, che ha coinvolto le città di Agrigento, Enna e Caltanissetta, gli allievi di Giovanni, Teresa e Giuseppe Licata sono entrati in competizione con gli altri allievi delle scuole di ballo della provincia nelle discipline liscio unificato, danze standard e latini.

I ballerini della “Evolution Project”, con umiltà e grande professionalità, hanno tutti conquistato il podio, classificandosi ai primi posti. I maestri Licata soddisfatti dei risultati ottenuti dichiarano: “Per i nostri allievi è stata la prima esperienza in questa nuova categoria e siamo davvero contenti del loro impegno e del lavoro svolto in questi mesi. È stato fatto un grande sacrificio da parte di tutti, dai genitori, dagli allievi, ma in primis dai noi maestri che mettiamo cuore e impegno per trasmettere a loro la nostra passione per il ballo”. Archiviati i successi del Palacannizzaro, adesso la “Evolution Project” prepara il campionato regionale che si terrà al Palaghiaccio di Catania sabato e domenica prossimi.