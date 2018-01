Ospedale“Barone Lombardo” di Canicattì, ripristinata l’attività di Chirurgia Generale

L’attività dell’U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Canicattì, mai interrotta, è tornata alla normalità da ieri sia per quanto riguarda le attività in urgenza che in elezione (nuovi ricoveri con attività chirurgica programmata).

A seguito dei provvedimenti adottati dalla direzione strategica con disposizione n. 11636 del 18 gennaio2018, infatti, ai quattro chirurghi in servizio presso il reparto di Canicattì si sono aggiunti ulteriori professionisti provenienti dalle altre UU.OO. dell’Azienda in grado di operare come primo operatore e assicurare in loco, insieme agli strutturati del reparto, sia le sedute operatorie che l’assistenza ai ricoverati. Le prestazioni aggiuntive saranno effettuate in regime di incentivazione, oltre l’orario di servizio ordinario, senza interferire con le prestazioni dei reparti di provenienza. Ciò avverrà sino a che il rientro in servizio del personale momentaneamente in aspettativa e l’incremento di medici reperiti attraverso nuove assunzioni non renderà superfluo il ricorso a chirurghi di altri presidi della provincia di Agrigento.

La previsione di implementare la dotazione organica del P.O. di Canicattì non riguarda solo la Chirurgia Generale e coinvolge numerose altre UU.OO. che oggi non operano a pieno organico. La direzione strategica ha previsto un complessivo piano di crescita ed ha attivato e attiverà le procedure finalizzate a reperirenuove e qualificate risorse professionali di varie discipline. Il piano di interventi per il “Barone Lombardo” di Canicattì, che va considerato strategico per un ampio bacino di utenza, prevede un significativo e progressivo processo di arricchimento qualitativo e quantitativo delle attività, anche attraverso investimenti sulle strutture (tra questi i lavori straordinari per il Pronto Soccorso di recente finanziati dalla Regione per 1,5 milioni di euro) e sulle apparecchiature sanitarie.

La direzione dell’Azienda ricorda, al riguardo, la recente attivazione della Breast Unit (unità di trattamento delle patologie oncologiche della mammella)proprio presso l’Ospedale di Canicattì, con incremento di attività diagnostico-terapeutiche e chirurgiche ad alta specializzazione, anche attraverso una convenzione con un esperto senologo dell’Università di Messina.

L’obiettivo più generale della direzione aziendale è la riduzionedelleprestazioni che i cittadini sono costretti a ricevere da aziende operanti fuori dalla provincia di Agrigento, attraverso l’incremento dell’offerta sanitaria e dell’indice di attrazione delle strutture.