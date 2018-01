Ovuli di “eroina” pronti per il veglione di Capodanno, in manette uno straniero

Torna pericolosamente di moda l’eroina fra i giovani. La conferma i Carabinieri di Agrigento l’hanno avuta mentre stavano pedinando un ghanese domiciliato a Palermo, sospettato di essere un “corriere” che riforniva le piazze della provincia agrigentina. Sono scattati cosi’ i servizi di osservazione in borghese, che hanno confermato l’esistenza di movimenti sospetti, in particolare di alcuni giovani che ad Agrigento entravano in contatto con il cittadino ghanese. E così, poco prima che l’eroina fosse smerciata in città per i festeggiamenti di fine anno, una decina di Carabinieri hanno bloccato il ghanese mentre stava effettuando il viaggio da Palermo. Nel corso della perquisizione, da un calzino nascosto negli slip sono saltati fuori “dieci ovuli di eroina” del peso di quasi due Etti, alcuni grammi di “cocaina” ed oltre tremila euro in contanti. Nel domicilio del ghanese, i Carabinieri hanno scoperto anche un vero e proprio laboratorio per confezionare gli ovuli di droga, che veniva trattata mediante frullatori e rivestita con rotoli di cellophane. Si stima che le sostanze stupefacenti sequestrate, risultate di ottima qualità, erano destinate a rifornire le piazze della movida agrigentina in occasione del “ponte di capodanno”.

Per lo straniero, 45 enne, arrestato per “Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”, si sono aperte le porte del carcere, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.