“Pace”, stasera concerto del coro polifonico Magnificat

Il Coro polifonico “Magnificat” in occasione del 25° anniversario della sua fondazione, invita la cittadinanza a partecipare al concerto-preghiera “…et in terra Pax” che si terrà questa sera, 4 febbraio 2018, alle ore 19.00 nella Basilica dell’Immacolata.

Accogliendo l’invito di Papa Francesco a promuovere la pace nel mondo, il Coro propone una riflessione in musica, testi e immagini sul tema della pace, profonda aspirazione comune a tutti gli uomini di buona volontà.

In questa ricorrenza il “Magnificat” esprime i suoi sentimenti di gratitudine al Signore per questi anni di servizio alla Comunità e di esperienza ecclesiale. Con la stessa gratitudine, ripercorrendo la sua storia, ripensa a quanti hanno condiviso, nella bellezza della polifonia, note e vita in un intreccio meraviglioso che ha sempre rivelato come il tutto non è la somma delle parti ma una realtà che trascende ogni individualismo per diventare armonia di amore e di comunione.