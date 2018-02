Park Run Ravanusa, successo di partecipanti: vincono Abdelkrin e Argento

Straordinario successo alla 1° edizione della Park Run Ravanusa, disputata a Ravanusa con partenza ed arrivo nella palestra outdoor da poco realizzata, la gara organizzata dalla Pro Sport Ravanusa con la collaborazione del Comune di Ravanusa e dei comitato provinciali della Fidal e dell’ACSI era valevole come prima tappa del grand prix delle tre province si sono presentati in più di 150 atleti che hanno letteralmente colorato le vie cittadine.

Successo in campo maschile per Boumalik Abdelkrin (Atletica Canicatti) seguito da Calogero Carmelo (Milone Siracusa), Filippo Russo (Monti Rossi Nicolosi) Mario Bianca (Milone Siracusa) e Giancarlo La Greca (Pro Sport Ravanusa), in campo femminile vittoria per Valentina Argento( Atletica Rosamaria) seguita dall’idolo di casa Liliana Scibetta ( Pro Sport Ravanusa) poi Laura Granvillano (Atletica Gela) Melissa Lionti (Marathon Club Haenna) e Laura La Lomia (Atletica Canicatti).

La partenza è stata preceduta dalla spettacolare gara degli atleti paralimpici che hanno entusiasmato il pubblico e tutti gli atleti presenti.

Alla gara erano presenti il Sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo, il consigliere della Misericordia Salvino Montaperto e il presidente della Fidal Agrigento Pippo Sclafani.