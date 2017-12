Il personale penitenziario dona cibo ai volontari dell’Oipa

Si sono concluse con una iniziativa benefica, indirizzata stavolta agli animali e precisamente alla Associazione dei Volontari “Oipa” che gestisce un “rifugio per cani e gatti” ad Agrigento, le attività di volontariato natalizie organizzate dall’Ente di Assistenza del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, diretto dal dirigente Giuseppe Di Rosa, con la piena disponibilità del Direttore della struttura Dott. Aldo Tiralongo e per questa iniziativa dalla Commissaria Gesuela Pullara Comandante del Nucleo traduzioni e Piantonamenti Provinciale. Il personale della struttura ha donato cibo per cani effettuando la consegna presso la sede dell’associazione alla presenza della responsabile Laura Samaritano.

Un modo per constatare anche l’eccezionale attività svolta dall’Associazione alla quale la Commissaria Pullara ed il Dirigente dell’Ente di Assistenza hanno promesso nel prossimo futuro nuove iniziative di sostegno che possano dare forza ad un’attività di eccellenza della nostra provincia.

“In un territorio che sembra sempre più ostile verso gli animali un gruppo di nuovi amici – spiega la delegata Oipa Agrigento e provincia, Laura Samaritano – ha dato oggi una nuova speranza ai nostri piccoli ospiti, un immenso grazie da tutti noi della sezione Oipa Agrigento e Provincia per aver deciso di passare qualche ora in compagnia dei cani e gatti ospiti del rifugio “Hope” ai quali verrà destinato il cibo donato. Con la speranza di accogliere nel nostro gruppo sempre più persone che abbiano voglia di lottare per fare in modo che qualcosa un giorno possa davvero cambiare”.