Politica, Silvia Licata si dimette dalla direzione provinciale del PD

“Questa mattina dopo avere lungamente parlato con il mio segretario provinciale, ho rimesso il mio mandato di responsabile organizzativo della segreteria provinciale e mi sono dimessa dalla Direzione Provinciale”.

Lo dichiara Silvia Licata, che spiega così i motivi della sua decisione: “Non ho condiviso il metodo di scelta delle candidature, ho controfirmato un documento della segreteria provinciale in cui si chiedeva un coinvolgimento dei territori, la nostra richiesta é stata totalmente disattesa. Ho combattuto, come dirigente, per senso di responsabilità tutte le battaglie del PD, uguale senso di responsabilità mi sarei aspettata dai vertici del mio partito. Oggi inevitabilmente e dolorosamente lascio tutti gli incarichi.

Sono partigiana, ma lo sono da sempre, perche ho sempre preso una posizione nelle battaglie in cui ho creduto.

“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani”” conclude Silvia Licata.