Polizia, controllo del territorio: denunce e sequestri

Nei giorni scorsi le pattuglie della sezione Polizia Stradale di Agrigento e dei dipendenti Distaccamenti di Sciacca e Canicattì, nell’ambito di mirati servizi di vigilanza lungo le principali direttrici stradali della provincia, hanno condotto un’intensa attività di controllo.

Nella notte tra sabato e domenica, un equipaggio della Sezione Polizia Stradale di Agrigento, impegnato in servizio di vigilanza stradale lungo la SS115, al km 198, nei pressi del bivio di Naro, durante il controllo di un veicolo, ha rinvenuto un quantitativo di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, hashish e marijuana, per un totale di 5,8 grammi; il conducente, identificato per M.V., di anni 31 anni di Naro, rifiutandosi di sottoporsi al relativo controllo, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per il reato di Rifiuto dell’accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti; le sostanze sono state sequestrate e il ragazzo è stato, altresì, segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Nella giornata del 29 gennaio, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale, in servizio lungo la SS 115, al km 134, territorio del Comune di Ribera, ha fermato un veicolo che stava effettuando il trasporto di 2 cavalli, proveniente da un allevamento di Nicosia (Enna), con destinazione Villafranca Sicula. Gli agenti operanti hanno accertato varie violazioni, per un totale di circa 2000 euro di sanzioni; in particolare è stato accertato che il trasporto veniva effettuato senza la prescritta documentazione; che gli animali viaggiavano senza i relativi documenti identificativi. Sul posto è intervenuto il personale medico dell’ASP di Agrigento, che ha disposto il sequestro amministrativo degli equini, al fine di effettuare ulteriori accertamenti, presso l’allevamento di destinazione.

Durante lo scorso week end, nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto” disposta dal Dipartimento della P.S., gli equipaggi della Polizia Stradale hanno infine proceduto alla contestazione di un totale di 23 violazioni alla norma del codice della strada che impone l’uso delle cinture di sicurezza e/o dei sistemi di ritenuta per bambini.