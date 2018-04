Polizia di Stato, torna l’edizione di primavera del “Caffè letterario”

Per il secondo anno consecutivo, presso il Centro Balneare della Polizia di Stato del Viale delle Dune di San Leone, torna il Caffè Letterario “edizione di primavera”, promosso dalla Questura di Agrigento e dedicato ai giovani di alcuni Istituti Scolastici superiori.

L’iniziativa, promossa dalla Questura in collaborazione con l’associazione culturale “Emanuela Loi” continua, con rinnovato impegno, con quattro incontri previsti per il corrente mese di aprile. Oggi sabato 7 aprile 2018 si è svolto il primo di detti incontri con il libro di Alessandra Turrisi, giornalista, autrice del libro “Paolo Borsellino. “L’uomo giusto”, incentrato sulla storia di uomini giusti come fu Paolo Borsellino, ripercorrendo non soltanto il percorso di vita del magistrato fino all’attentato nel quale rimase vittima il 19 luglio 1992, ma pone riflessioni sulla sorprendente personalità nella sua normalità che ci riconsegna un uomo eroico e fragile, ma sempre giusto. L’incontro è stato preceduto dalla conferenza stampa di presentazione al quale sono intervenuti oltre al Questore Maurizio Auriemma, il Prefetto Dario Caputo ed i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

All’appuntamento erano presenti gli studenti dell’istituto scolastico “L. Sciascia”. Il prossimo appuntamento avrà luogo sabato 14 aprile 2018 con il magistrato Simona Lo Iacono, autrice del libro “Il morso”.