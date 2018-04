Polizia, martedì la festa per i 166 anni dalla fondazione

Nella giornata di martedì 10 aprile 2018, la Polizia di Stato celebrerà il 166° Anniversario della sua fondazione. Ad Agrigento, la cerimonia verrà celebrata presso la “Villa Bonfiglio”, dinanzi al monumento ai caduti della Grande Guerra, luogo logisticamente confacente allo slogan che da anni ispira l’importante ricorrenza per la Polizia di Stato “Esserci sempre”.

La cerimonia, che avrà inizio alle ore 10.00, vedrà la partecipazione del Prefetto di Agrigento e delle massime Autorità Civili e Militari della provincia.

Intanto, la Questura ha ufficializzato i nomi dei dirigenti promossi. Il Dirigente del Commissariato di P.S. di Sciacca, Vice Questore Aggiunto Dr. Giuseppe Ruggiero, è stato promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato. Lo ha deliberato il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato riunitosi oggi a Roma. Il Dott. Ruggiero, in poco più di due anni alla guida del Commissariato di P.S. di Sciacca, andrà a frequentare il corso di formazione dirigenziale al termine del quale verrà assegnato dal Dipartimento della P.S. ad altra sede di servizio. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato anche la promozione a Vice Questore del Capo di Gabinetto, dott. Carlo Mossuto, della dott.ssa Patrizia Pagano, Dirigente della DIGOS, del dott. Cesare Castelli, Dirigente del Commissariato di P.S. di Porto Empedocle ed, in atto, dirigente a scavalco dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del dott. Angelo Cavaleri, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, della dott.ssa Patrizia Nicastro, Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale e del dott. Valerio Saitta, Dirigente del Commissariato di P.S. di Canicattì. Promozione anche per il Dirigente dell’Ufficio Personale, dott.ssa Chiara Sciarabba promossa Vice Questore Aggiunto.