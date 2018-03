Polizia Penitenziaria: concorso pubblico per 1.200 agenti

Il Ministero della Giustizia, competente per l’amministrazione penitenziaria, ha indetto un concorso per il reclutamento di 1200 nuovi agenti. Di questi posti ben 366 (276 uomini; 90 donne) sono aperti a tutti i cittadini italiani anche senza nessuna esperienza in merito. Per tutti i requisiti generali di ammissione sono i seguenti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver superato gli anni diciotto; idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria ed essere in possesso del diploma d’istruzione secondaria superiore.

L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro … Continua a leggere